Вестник Кавказа

Пенсии выросли в Грузии

Пенсии выросли в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
У грузинских пенсионеров в новом году вырастут пенсии. Теперь государство им будет ежемесячно выплачивать по 450 лари.

С 1 января наступившего года в Грузии увеличиваются пенсии. Это произошло благодаря ежегодной индексации, вступившей в силу четыре года назад.

С сегодняшнего дня пенсии в республике станут больше на 35 лари.

Таким образом, граждане 70-летнего возраста и старше будут получать 450 лари. У пенсионеров этого же возраста, которые живут в высокогорных посланиях, пенсии увеличатся до 540 лари.

Гражданам до 70 лет отныне положена пенсия в размере 350 лари, а их сверстникам из высокогорных регионов - 420 лари.

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