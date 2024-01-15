Пенсии выросли в Грузии

У грузинских пенсионеров в новом году вырастут пенсии. Теперь государство им будет ежемесячно выплачивать по 450 лари.

С 1 января наступившего года в Грузии увеличиваются пенсии. Это произошло благодаря ежегодной индексации, вступившей в силу четыре года назад.

С сегодняшнего дня пенсии в республике станут больше на 35 лари.

Таким образом, граждане 70-летнего возраста и старше будут получать 450 лари. У пенсионеров этого же возраста, которые живут в высокогорных посланиях, пенсии увеличатся до 540 лари.

Гражданам до 70 лет отныне положена пенсия в размере 350 лари, а их сверстникам из высокогорных регионов - 420 лари.