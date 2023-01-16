Три ветровые электростанции построят за год в Грузии

Грузинская энергетика в наступившем году пополнится тремя новыми ветровыми электростанциями. На сегодняшний день энергия ветра используется только на одной ВЭС в Грузии.

Новые ветровые электростанции заработают в Грузии до 2026 года, их создание внесено в план развития "Грузинской государственной электросистемы", рассчитанный на 10 лет.

В общей сложности за год предполагается построить три такие станции. Все они разместятся в Шида Картли (Восточная Грузия) – там же, где сейчас действует единственная на данный момент грузинская ВЭС. Она называется "Картли", ее мощность составляет 21 МВт. А общая мощность трех планируемых станций будет достигать 276 МВт.

Соответственно, за период с января по ноябрь нынешняя станция выработала более 72 ГВт/ч энергии (полпроцента от всего энергопотребления). Новые же станции в год будут выдавать почти 1090 Гвт/ч.