Ветровые электростанции за $1 млрд построит Китай в Казахстане

Казахстан и Китай продолжают сотрудничество в области возобновляемой энергетики. Строительство новых ветровых электростанций обсудили президент республики и глава китайской компании.

Президент Казахстана обсудил строительство новых ветряных электростанций с главой совета директоров одной из самых мощных китайских энергетических компаний – State Power Investment Corporation, Лю Миншэном.

Как сообщает Акорда, беседа состоялась во время визита Касым-Жомарта Токева в Китай.

Глава государства и китайский топ-менеджер поговорили о дальнейшем сотрудничестве. Его планируется вести в том числе и в области возобновляемой энергии.

В частности, Токаеву рассказали о запуске ВЭС в Жанатасе и СЭС – в Караганде. Обе станции построила China Power International Holding, "дочка" возглавляемой Лю Миншэном компании.

В планах на ближайшее будущее – создание новых ветряных электростанций: второй в Жамбылской области (первая уже открыта в Жанатасе), а также в Павлодарской.

Предполагается, что инвестиции в проект превысят $1 млрд.

Китайская сторона также заявила о заинтересованности в гидроэнергетике и создании парогазовых турбин для казахстанских партнеров.

