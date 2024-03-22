В Казахстан приедет Си Цзиньпин

Председатель КНР совершит визит в Казахстан, его поездка запланирована на начало июля, сказал Касым-Жомарт Токаев. Он оценил вклад Си Цзиньпина в укрепление добрососедства.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с главой Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи в Боао сообщил о летнем визите председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан, пишет пресс-служба Акорды.

Токаев прибыл в Китай, где участвует в работе Боаоского форума. Он назвал данное мероприятие важным, которое заслуживает серьезной поддержки. Глава республики передал китайскому лидеру слова приветствия и добавил, что ждет его в начале июня в Казахстане.

Он также дал высокую оценку вкладу Си Цзиньпина в укрепление добрососедства, многовековой дружбы и всестороннего стратегического партнерства между государствами.

"Совместными усилиями мы выстроили эффективное межгосударственное взаимодействие по всем направлениям. Я с большой теплотой вспоминаю нашу встречу с г-ном Си Цзиньпином в Пекине. Думаю, что наши усилия, направленные на углубление и диверсификацию сотрудничества между Казахстаном и Китаем, будут успешными"

- Касым-Жомарт Токаев