Токаев на встрече с сенатором США напомнил о союзничестве России и Казахстана

Президент Казахстана провел встречу с сенатором США. В ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев рассказал гостю об отношениях Астаны и Москвы.

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев принял в Астане американского сенатора Стива Дэйнса, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи была затронута тема теракта в концертном комплексе "Крокус Сити Холл" в Москве. Токаев заявил, что Казахстан одним из первых решительно осудил атаку террористов и выразил солидарность с Россией.

Президент отметил, что ни одна страна не застрахована от угрозы терроризма, которая может затронуть весь мир. Он подчеркнул, что у Астаны твердая позиция, ставящая в приоритет защиту народа и безопасность страны в целом.

"Безопасность для нашей страны заключается в первую очередь в тесном сотрудничестве с Россией, и другими соседствующими с нами странами, с которыми мы состоим в том числе в военно-политических союзах"

- Касым-Жомарт Токаев

При этом глава государства добавил, что Астана готова сотрудничать со всем мировым сообществом, но только в созидательном для Казахстана ключе. По его мнению, в борьбе против терроризма все страны должны объединить усилия.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, в борьбе против терроризма все страны, невзирая на противоречия во взаимоотношениях друг с другом, должны объединить усилия в рамках масштабной международной коалиции.

"Казахстан всегда будет толерантен ко всем вероисповеданиям, воззрениям и учениям, которые не подрывают нашей государственности и общественной морали. Но мы не можем и не будем идти на поводу тех, кто под влиянием западных и иных веяний продвигает чуждые для нашей культуры ценности, к тому же идущие вразрез с дуалистической основой мира"

- Касым-Жомарт Токаев

Токаев также рассказал американскому гостю о сотрудничестве Казахстана и России в сфере безопасности. Он напомнил, что Казахстан является союзником России и состоит с ней в нескольких объединениях, приведя в качестве примера ОДКБ.