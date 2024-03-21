Токаев и Мирзиеев позвонили Путину в связи с терактом в "Крокус Сити холл"

Президенты Казахстана и Узбекистана по своей инициативе созвонились сегодня с российским лидером, чтобы заявить о поддержке России в борьбе с терроризмом. Также они озвучили соболезнования близким жертв теракта в "Крокус Сити холле" и пожелания быстрейшего излечения пострадавшим.

Лидеры центральноазиатских государств позвонили сегодня президенту России Владимиру Путину, чтобы выразить соболезнования семьям погибших в теракте в "Крокус Сити холле" и поддержать раненых.

В частности, к российскому лидеру обратился президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что Астана принципиально осуждает подобные преступления против человечности, и заявил, что казахстанцы соболезнуют и хотят поддержать всех, кого затронула трагедия в "Крокус Сити холле".

"Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что решительно осуждает это варварское преступление. С обеих сторон подтверждено намерение активизировать антитеррористическое сотрудничество"

– пресс-служба Кремля

Также Владимиру Путину позвонил президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзииев. Как и Токаев, он принципиально осудил теракт, заявив о поддержке россиян, чьи близкие погибли в "Крокус Сити холле", и пожелав быстрейшего излечения раненым.

Как и с Токаевым, Путин условился с Миризеевым активно сотрудничать в борьбе с международным террором.