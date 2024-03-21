Вестник Кавказа

Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокус Сити Холле"

Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокус Сити Холле"
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Президент Азербайджанской Республики выразил главе РФ соболезнования в связи с произошедшим в Москве терактом, где погибли десятки людей.

Глава Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с гибелью граждан страны в теракте в Москве.

В свое сообщении президент АР осудил действия террористов.

"Глубоко потрясен известием о чудовищном теракте, произошедшем в концертном зале "Крокус Сити Холл". Решительно осуждаю этот террористический акт и от имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, всему народу России, родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим" 

- Ильхам Алиев

Теракт в столичном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел сегодня вечером на концерте известной рок-группы «Пикник».

По предварительным данным в результате трагедии 40 человек погибли и более сотни пострадали.

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