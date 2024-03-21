Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокус Сити Холле"

Глава Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с гибелью граждан страны в теракте в Москве.
В свое сообщении президент АР осудил действия террористов.
"Глубоко потрясен известием о чудовищном теракте, произошедшем в концертном зале "Крокус Сити Холл". Решительно осуждаю этот террористический акт и от имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, всему народу России, родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим"
- Ильхам Алиев
Теракт в столичном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел сегодня вечером на концерте известной рок-группы «Пикник».
По предварительным данным в результате трагедии 40 человек погибли и более сотни пострадали.