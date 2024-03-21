МИД Азербайджана осудил теракт в Москве

Министерство иностранных дел Азербайджана осудил трагедию, которая произошла в российской столице во время проведения концерта известной группы.
Власти Азербайджанской Республики осудили произошедший в Москве теракт в концертно-выставочном зале "Крокус Сити Холл". На свой странице в соцсети Х соответствующее сообщение опубликовал МИД АР.
"Решительно осуждаем чудовищное нападение на концертный комплекс Крокус Сити в Москве. Выражаем глубокие соболезнования семьям безвинных жертв, а также народу и правительству Российской Федерации. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Будучи страной-жертвой терроризма, Азербайджан осуждает терроризм во всех формах и проявлениях"
– МИД Азербайджана
Также соболезнования выразили МИД Германии, Италии, Пакистана, а также вице-президент Турции, лидер Беларуси и президент Венесуэлы.