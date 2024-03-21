Вестник Кавказа

В Крокус Сити Холле гремят взрывы

В Крокус Сити Холле гремят взрывы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В здании Крокус Сити Холл слышны взрывы – как полагают спасатели, они вызваны пожаром. Сейчас внутри здания вместе с пожарными работают бойцы СОБР, они эвакуируют людей и ведут поиск преступников.

 

Пожар в здании концертного комплекса Крокус Сити Холл набирает силу, сейчас к нему добавилась целая серия взрывов – как полагают бойцы СОБР и пожарные, работающие внутри здания, они вызваны именно пожаром.

В то же время первые пострадавшие при теракте в Москве уже поступили в медицинские учреждения города, ситуацию держит на контроле глава Минздрава страны Михаил Мурашко, заявил помощник министра.

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