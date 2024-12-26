Смертельное ДТП в Кахети стало причиной народных волнений

ДТП в Грузии с двумя жертвами закончилось потасовкой между жителями села Нахидури и полицией. Восемь жителей были доставлены в больницу.

Дорожно-транспортное происшествие, закончившееся гибелью двух подростков в грузинском селе Нахидури (регион Кахети), привело к столкновениям между жителями и правоохранителями, в ходе которых пострадали местные жители и сотрудники полиции. Об этом сообщили в МВД Грузии.

ДТП в селе Нахидури унесло жизни двух подростков, которые угодили под колеса автомобиля 21-летнего водителя. Авария быстро спровоцировала общественный резонанс: к месту трагедии стали приходить местные жители, возникла конфликтная ситуация между разными группами собравшихся.

Полицейские, прибывшие к месту ДТП, пытались успокоить толпу, но также стали объектом народного гнева. Местные жители разбушевались настолько, что перевернули автомобиль, сбивший несовершеннолетних, а также опрокинули машину скорой помощи.

К месту народных волнений были направлены дополнительные силы правоохранителей, которым удалось нормализовать ситуацию.

Сообщается, что пострадали полицейские, а также восемь местных жителей.

Водитель, по вине которого произошло ДТП, задержан, возбуждено уголовное дело.