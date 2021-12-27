В Азербайджане празднуют День солидарности

Сегодня, 31 декабря Азербайджан отмечает сразу два праздника: День солидарности и Новый год.

Сегодня, 31 декабря, азербайджанцы всего мира отмечают День солидарности, который был утвержден 16 декабря 1991 года на заседании Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики под председательством общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Важнейшая для современного Азербайджана дата приурочена к историческому событию: 31 декабря 1989 года жители Нахчыванской АССР воссоединились с соотечественниками в Иране, когда была разрушена стена на границе между двумя странами. В этот же день в Стамбуле прошел первый Всемирный конгресс азербайджанцев.

Лидер страны Ильхам Алиев по случаю праздника поделился публикацией в социальных сетях.

– С Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом!

– Ильхам Алиев

Не осталась в стороне и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, которая пожелала азербайджанцам здоровья, счастья и радости.

– Уважаемые соотечественники! Искренне поздравляю вас по случаю 31 Декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и с наступающим Новым годом. Да не пожалеет Всевышний своей милости для нашего народа! Пусть все азербайджанцы на Земле будут здоровы и счастливы! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, хорошего настроения, радости и счастья! С глубоким уважением и любовью, Ваша MEHRİBAN

– Мехрибан Алиева

Напомним, День солидарности азербайджанцев мира, основную идею которого составляет чувство принадлежности к единой исторической Родине, любовь к общим национально-духовным ценностям и традициям, отмечается азербайджанцами в более чем 70 странах мира.