Вестник Кавказа

Ильхам Алиев объявил 2025 год в Азербайджане "Годом Конституции и суверенитета"

Ильхам Алиев объявил 2025 год в Азербайджане "Годом Конституции и суверенитета"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Азербайджана подписал указ об объявлении 2025 года в стране "Годом Конституции и суверенитета". Он поручил представить предложения по плану действий.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев объявил 2025 год в стране "Годом Конституции и суверенитета". Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

В документе руководитель страны отметил, что на протяжении веков мечтами азербайджанского народа были независимое и суверенное государство и построение развитого общества, основанного на принципах национально-нравственных ценностей, солидарности, гуманизма, справедливости и верховенства закона.

Он отметил, что, несмотря на внешние вмешательства и лишения на различных исторических этапах, азербайджанский народ сохранил свою национальную самобытность дух борьбы и в конце ХХ века вернул независимость.

Алиев напомнил, что деятельность властей Азербайджана в 1991-1993 годах привела к острому кризису во всех сферах общественной жизни, появлению анархии. Он добавил, что не удалось сформировать механизмы госупраления, обеспечить верховенство закона и право граждан жить безопасно и свободно.

"Лишь в 1993 году, благодаря великой миссии общенационального лидера Гейдара Алиева, вернувшегося к власти по требованию народа, процессы, протекавшие тогда в стране, были искоренены, обеспечена стабильность и создана надежная основа для появления современного государства"

- Ильхам Алиев

Президент заявил, что первая Конституция Азербайжана, принятая 12 ноября 1995 года, стала основой широкомасштабных законодательных и институциональных реформ в стране. Глава государства сказал, что документ сыграл важную роль для реализации высших намерений по защите независимости, суверенитета и территориальной целостности стран, обеспечения достойного уровня жизни граждан и мирного сотрудничества с другими странами.

Ильхам Алиев сообщил, что в преамбуле Конституции одной из целей является защита суверенитета и территориальной целостности, но агрессия Армении и 30-летняя оккупация территорий не позволяли применять права Азербайджана на этих территориях.

"Прекращение агрессивной политики Еревана и восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана стали главными целями национальной идеи нашего народа"

- Ильхам Алиев

Он напомнил, что в результате победы Азербайджана в 44-дневной войне, которую 27 сентября 2020 года развязала Армения, и успешных антитеррористических мероприятий в сентябре 2023 года, суверенитет и целостность страны были полностью восстановлены.

Президент подчеркнул, что сегодня Азербайджан в условиях новых реалий продолжает свою независимую политику. Далее, руководствуясь статьей 109, пунктом 32 Конституции АР, он заявил о решении:

"1. 2025 год объявить «Годом Конституции и Суверенитета» в Азербайджанской Республике.

2. Администрации Президента Азербайджанской Республики в месячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения по плану действий, связанных с объявлением 2025 года «Годом Конституции и суверенитета». в Азербайджанской Республике"

- Ильхам Алиев

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