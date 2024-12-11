Нетаньяху выписали из больницы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отпущен из больницы после того, как завершилось его восстановление после операции. Ранее политик уже отлучался на несколько часов в парламент, чтобы не допустить правительственного кризиса.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху окончательно восстановился после перенесенной операции, и врачи разрешили ему вернуться домой, сообщили в его канцелярии.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выписан из больницы"

– пресс-служба

Несколько дней назад, еще в прошлом году, а точнее 29 декабря, в канцелярии премьера рассказали об успешно сделанной ему операции, в ходе которой 75-летнему политику удалили предстательную железу, доброкачественная гиперплазия которой и привела его на операционный стол.

Пока Нетаньяху был в больнице, его обязанности исполнял глава Минюста Ярив Левин. Кроме того, глава государства в последний день 2024 года на некоторое время покинул больницу, чтобы проголосовать по важному законопроект – в итоге с перевесом в один голос он был принят, что позволило не допустить правительственного кризиса.