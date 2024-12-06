Новая маленькая победоносная война Нетаньяху

Россия, Иран, Турция и страны ЛАГ осудили продвижение ЦАХАЛ на Голанских высотах.

Смена власти в Сирии и бегство Башара Асада в Москву стали неожиданностью для ключевых игроков в регионе. Сейчас все внешние силы, включая сторонников бывшего президента в лице России и Ирана, пытаются наладить связи с новым создающимся правительством в Дамаске. Почти все страны мира призывают к мирному переходу. И только Израиль использует временную неразбериху, чтобы нанести удары по военной инфраструктуре в Сирии.

Действия Израиля в Сирии

Израильская армия обороны (ЦАХАЛ) заняла к сегодняшнему дню территории в сирийских провинциях Кунейтра, Деръа и Эс-Сувейда. Премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что смена власти в САР открывает новые возможности для Тель-Авива. Израильская авиация нанесла десятки ударов по всей территории Сирии, а ЦАХАЛ стоит менее чем в 40 км от Дамаска (по данным Reuters, израильские военные дислоцированы в 25 км к югу от сирийской столицы). По информации близкого к "Хезболле" телеканала Al Mayadeen, израильские войска, продвигаясь мимо города Эль-Кунейтра (55 км от Дамаска), взяли под контроль города и деревни Аарна, Бакасм, Эр-Реемех, Хина, Кала, Джандал, Эль-Хусейния, Джита и Эль-Хашаб. Израильские беспилотники безостановочно атакуют Дамаск.

В ходе атак ЦАХАЛ досталось и силам ООН в Сирии. Ее представитель Стефан Дюжаррик сообщил о краткосрочной перестрелке между миротворцами ООН, находящимися в демилитаризованной зоне с 1974 года, и израильскими военнослужащими. По его словам, израильская армия конфисковала часть оружия и боеприпасов у миротворцев, хотя позднее они их вернули. Специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен призвал израильские власти прекратить продвижение своих войск на сирийской территории.

Согласно информации от Al Jazeera, израильские ВВС нанесли удар по аэропорту Акраба, расположенном в пригороде Дамаска, а также по батальону ПВО сирийской армии в районе Маалулы. Как сообщил корреспондент телеканала, в результате этих атак были уничтожены десятки сирийских вертолетов и боевых самолетов. Военный источник газеты The Times of Israel сообщил о разрушении нескольких сирийских ракетных катеров в Латакии израильскими ракетными катерами. В общей сложности, по данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, израильская армия выполнила более 320 ударов по различным целям.

Объяснения Нетаньяху

9 декабря Нетаньяху заявил, что Израиль никогда не выведет войска с Голанских высот, имея ввиду буферную зону, установленную между странами с 1970-х годов и находящуюся в сирийской провинции Кунейтра. Удары по Сирии он объяснил тем, что ЦАХАЛ бил по объектам, оставленным войсками Асада, чтобы они не достались джихадистам.

При этом Нетаньяху дал понять, что готов на диалог с новой властью в Дамаске, если она не будет поддерживать военные связи с Ираном. "Мы хотим здоровых отношений с новым режимом в Сирии, но если этот режим позволит Ирану находиться в Сирии и передавать оружие, этому режиму придется заплатить высокую цену", - сказал Нетаньяху 10 декабря.

Мировая реакция

Массированные атаки Израиля вызвали недовольства в мировом сообществе.

С резким осуждение выступила Турция. Глава МИД Хакан Фидан сказал, что Израиль угрожает будущему Сирии, и Анкара будет рядом с "сирийскими братьями". По его словам, "Израиль, вторгшийся на сирийскую территорию, своим оккупационным менталитетом покушается на суверенитет и территориальную целостность Сирии". "Израильская агрессия, зверства и беззаконие продолжаются и угрожают будущему Турции. Как Турция, мы всегда будем рядом с нашими сирийскими братьями и сестрами", - добавил Фидан.

На теме антиизраильской риторики с новой властью в Дамаске пытается дружить Иран, в недавнем прошлом главный спонсор Асада. МИД ИРИ резко осудил удары ЦАХАЛ: "Военная агрессия против Сирии, в то время как сирийский народ переживает изменение системы, является вопиющим нарушением устава ООН". Иранское дипломатическое ведомство также осудило союзников Израиля (США и Европу) за молчание и бездействие, которое в Тель-Авиве расценивают как согласие с его действиями. Тегеран призвал Совет безопасности ООН дать немедленную реакцию на действия Израиля и привлечь его к ответственности.

Поведение Израиля возмутило и Россию. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков дал понять, что события на юге Сирии не способствуют стабилизации ситуации. "Мне нечего добавить к уже сказанному. Безусловно, несение ударов, действия в районе Голанских высот, в районе буферной зоны, они вряд ли способствуют стабилизации обстановки в и так дестабилизированной Сирии", - сказал он.

Советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан 11 декабря отправился в Израиль, где будет обсуждать ситуацию в Сирии и усилия по освобождению заложников, взятых палестинским движением ХАМАС. "Повестка будет очень насыщенной, и ситуация в Сирии, безусловно, займет важное место в обсуждении", – отметил сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

Он добавил, что Байден продолжает быть в курсе событий в арабской республике и поддерживает связь с вашингтонскими партнерами в регионе: "Он также поручил своему совету по национальной безопасности действовать аналогично".

Арабские страны - Катар, Ирак, Саудовская Аравия и Ливан - тоже недовольны агрессивными действиями Израиля. 9 декабря МИД Катара заявил, что Доха считает израильское вторжение "опасным развитием событий и нападением на суверенитет и единство Сирии, а также вопиющим нарушением международного права".

"Политика навязывания свершившегося факта, проводимая израильской оккупацией, включая попытки оккупировать сирийские территории, приведет регион к дальнейшему насилию и напряженности", - добавили в Дохе.

В МИД Саудовской Аравии заявили, что Эр-Рияд подтверждает "продолжающееся нарушение Израилем норм международного права и его решимость подорвать шансы Сирии на восстановление своей безопасности, стабильности и территориальной целостности". МИД КСА также призвал международное сообщество осудить израильскую кампанию, подчеркнув, что Голанские высоты являются оккупированной арабской территорией.

Багдад поддержал критику стран ЛАГ, заявив, что Израиль совершил "серьезное нарушение международного права". Ирак "подчеркивает важность сохранения суверенитета и целостности Сирии и призывает Совет Безопасности ООН выполнить свою ответственность и осудить эту агрессию… и положить ей конец", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Ирака.

Что будет в Сирии дальше?

Как показал предыдущий опыт войн в Газе и Ливане, международное давление стран региона никакого влияния на поведение Израиля не оказывает. Не исключено, что сейчас повторится то же самое. Израиль еще в 1967 году оккупировал Голанские высоты Сирии и уже полвека Сирия их не может вернуть. США при Дональде Трампе признали Голаны частью Израиля. Нетаньяху после завершения войны в Ливане и снижения активности ЦАХАЛ в Газе благодаря маленькой победоносной войне на Голанах получил возможность повысить свои очки внутри страны и отдалить себя от досрочных выборов и уголовного наказания за коррупционные дела.

В то же время агрессивное поведение Израиля может стать удобным инструментом для объединения бывших противников в Сирии, в особенности Ирана и новых властей. Турция, чьи позиции также далеко не совсем прочны, на поддержке Дамаска в борьбе с оккупационными силами ЦАХАЛ будет укреплять свое влияние и имидж.

Если смотреть шире, то тема оккупации сирийских территорий одним Израилем не заканчивается. Заевфратье контролируют курдские боевики при поддержке 900 американских военнослужащих. Силы новых сирийских властей, поддерживаемые Турцией, наступают на позиции YPG. Уже взяты под контроль Дейр-эз-Зор и Манбидж.

В долгосрочной перспективе может встать вопрос и о турецком присутствии, начавшемся с 2016 года с борьбой против террористов и продолжившемся в 2018-2019 годах противоборством YPG. Пока что интересы Турции и нового Дамаска в борьбе с курдским сепаратизмом совпадают, и никаких претензий к Анкаре никто не выдвигает.

Россию беспокоит судьба ее присутствия на авиабазе в Латакии и в морском порте Тартус, но новые власти пока не выдвигали требований уйти из них.