Армия Израиля подступает к Дамаску

Израильские танки выдвинулись за пределы буферной зоны вдоль границы с Сирией и замечены совсем недалеко, примерно в 20 километрах от Дамаска, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

Танковые подразделения армии Израиля заметно продвинулись на юге провинции Дамаск, пишет газета "Аль-Ватан".

"Силы передвигаются на юге провинции Дамаск на границе с Ливаном. Захватили поселение Хинех (50 км от Дамаска) и к подножью Хан эль-Шейх в районе Катана, напротив ливанской управы Рашайя"

- Аль-Ватан"

Израильские танки покинули буферную зону на Голанских высотах в районе провинции Кунейтра, расположенной в их сирийской части, в которую Израиль перебросил войска на этой неделе, и фактически находятся возле южного населенного пункта Катана, расположенного в 21 км от столицы Сирии. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока никак не прокомментировала эту информацию, указывает Al Mayadeen.

Ранее премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заверил, что пехота и бронетанковые войска размещены вдоль границы с Сирией для обороны, десантники находятся в буферной зоне для предотвращения угроз в связи с последними событиями в арабской республике и являются временной мерой. Однако позже заявил, что Голанские высоты навсегда останутся "неотъемлемой частью" Израиля.

Накануне пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что нанесла 250 авиаударов по базам ВВС Сирии, научно-исследовательским центрам и объектам оборонной промышленности в разных провинциях страны.

МИД Иордании уже выступил с осуждением вторжения Израиля на любую часть сирийской территории и считает это нарушением международного права.

"Надеемся, что Сирия восстановит спокойствие и стабильность, и мы работаем над тем, чтобы оказывать постоянную поддержку на основе директив Его Величества Короля по восстановлению институтов сирийского государства"

- глава МИД Иордании Айман Сафади

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя также отметил, что Россия фиксирует противоречивые заявления Израиля по поводу статуса Голанских высот и не понимает, какую часть этой территории Израиль считает своей.

Политика Израиля по Сирии

Политолог, политтехнолог Юрий Бочаров в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, какова тактика Израиля в отношении Сирии после падения режима Башара Асада.

"В Сирии находится до десяти террористических группировок различного толка, в чью программу входит джихад. В Израиле понимают, что в соседнем государстве наступил период безвластия: новая власть еще не утвердилась, и вовсе неясно, какой она будет, пусть лидеры оппозиции и обещают провести выборы, принять Конституцию и чуть ли не установить демократию. В период безвластия у Израиля есть совершенно естественные опасения, что террористические группировки воспользуются уходом регулярной армии Сирии с позиций и оккупируют те или иные территории, чтобы расширить свою власть – самое опасное в том, что они могут укрепиться вдоль сирийско-израильской границы", - пояснил он.

"Поэтому Израиль официально заявил, что его не волнует, что происходит в Сирии – он принимает меры для обеспечения своей безопасности. Поэтому силы ЦАХАЛ временно вошли на территорию буферной зоны, взяв под контроль воинскую часть, откуда сбежали, бросив оружие, подразделения регулярной армии Сирии: необходимо проконтролировать события в этом районе, пока устанавливается новая власть в САР. Израиль официально заявил и ООН, и американцам, что это не оккупация – это действия, направленные на безопасность в период безвластия в Сирии. После того, как власть в Сирии установится, государство Израиль будет готово выполнить вторую резолюцию 1974 года и снова вернуться на свою территорию. До этого момента ЦАХАЛ будет обеспечивать безопасность Государства Израиль", - указал Юрий Бочаров.

Как долго продлится этот период, Израиль не может прогнозировать из-за крайней неопределенности военно-политической ситуации в Сирии после падения Асада. "Неясно, кто именно войдет в новую власть. Скорее всего, это будет не одна группировка, вошедшая в Дамаск 8 декабря, а несколько. Заявления звучат более чем демократического характера, но все равно ничего не понятно. Объявили, что пока старое правительство остается у власти и будет сотрудничать с новым правительством, пока идут всевозможные демократические преобразования по принятию Конституции и проведению выборов – но это весьма отдаленная перспектива. Большинство группировок – террористического толка, есть агенты и турецкого влияния, и американского влияния, и иранского влияния. Сейчас они будут бороться за власть, и невозможно предсказать, кто будет руководить государством, а кто станет оппозицией", - отметил политтехнолог.

"Все время, пока эта борьба будет продолжаться, а ее участники объединяться или противостоять друг другу вплоть до новых активных боевых действий, она будет непредсказуемо влиять на отношения Сирии со всеми ее соседями – и с Израилем, и с Ливаном, и с Иорданией, и с Турцией, и с Турцией, и с Ираком, и с Ираном. Сирия вступила в серый период большого безвластия с абсолютно неизвестным результатом в перспективе. Никто даже из крупных игроков не знает, чем это кончится – ни американцы, ни иранцы, ни турки. Все будут заниматься реализацией своих интересов, и их противоречия только добавят число неизвестных переменных в сирийской ситуации", - заключил Юрий Бочаров.