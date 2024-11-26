Новогодний забег собрал рекордное число участников в Железноводске

Традиционный забег прошел в Железноводске в первый день наступившего года. В нем приняло участие рекордное число человек.

В Железноводске 1 января состоялся забег обещаний, собравший рекордное число участников. Об этом рассказали в городской администрации.

"В Железноводске прошел традиционный забег "Бегу и обещаю - 2025". Всем участникам по традиции выдают не только номера, но и таблички. На ней можно написать свое обещание и ради его исполнения пробежать или пройти 2025 м"

– пресс-служба администрации

В этом году в забеге участвовало свыше 150 человек.