Вестник Кавказа

Новогодний забег собрал рекордное число участников в Железноводске

Новогодний забег собрал рекордное число участников в Железноводске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Традиционный забег прошел в Железноводске в первый день наступившего года. В нем приняло участие рекордное число человек.

В Железноводске 1 января состоялся забег обещаний, собравший рекордное число участников. Об этом рассказали в городской администрации.

"В Железноводске прошел традиционный забег "Бегу и обещаю - 2025". Всем участникам по традиции выдают не только номера, но и таблички. На ней можно написать свое обещание и ради его исполнения пробежать или пройти 2025 м"

– пресс-служба администрации

В этом году в забеге участвовало свыше 150 человек.

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