Несколько тысяч пострадавших из-за мазута птиц спасли на Кубани

Спасатели и волонтеры спасли несколько тысяч птиц, пострадавших из-за выброса нефтепродуктов в Черном море. После помощи специалистов часть пернатых уже выпустили в естественную среду обитания.

В Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края удалось спасти свыше 2,1 тыс птиц, которые пострадали от мазута. Об этом в своем Telegram-канале информирует 2 января региональный оперштаб.

"Почти 1,5 тысячи пернатых передали в центры реабилитации. Тех птиц, состояние здоровья которых не вызывает опасений у ветеринаров, начинают возвращать в природу"

– оперштаб Кубани

Напомним, в середине прошлого месяца в Черном море потерпели крушение два судна, перевозившие более 9 тыс тонн нефтепродуктов. В результате около 40% топлива оказались в воде.