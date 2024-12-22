Выбросы нефтепродуктов обнаруживают в Анапе второй день подряд

МЧС России сообщает об очередном выбросе нефтепродуктов на побережье Анапы. В ведомстве отметили, что продолжают активно мониторить ситуацию в акватории и побережье на Кубани.

В Анапе обнаружен еще один выброс нефтепродуктов. Об этом сказано в сообщении, опубликованном МЧС России в своем Telegram-канале 2 января.

"Авиация МЧС России мониторит акваторию и побережье в Краснодарском крае. На побережье Анапы выявлен выброс нефтепродуктов, частично на участках шириной до трех метров"

– МЧС РФ

В ведомстве отметили, что контролируют ситуацию с помощью космического мониторинга и пеших групп.

Напомним, в декабре в Черном море затонули два танкера, которые перевозили свыше 9 тыс тонн нефтепродуктов. В результате ЧП в море попало в районе 40% мазута.