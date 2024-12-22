Новые выбросы мазута на берег зафиксированы в Анапе

На Кубани продолжают находить новые места загрязнений, образовавшиеся в результате выброса мазута на побережье. Работы проводятся на территории, охватывающей десятки километров.
В Анапе произошли очередные выбросы нефтепродуктов на берег. Об этом сказано в сообщении, распространенном 1 января оперштабом Краснодарского края.
"Ночной шторм с 31 декабря 2024 на 1 января 2025-го выбросил новые порции мазута на пляжи Анапы. <...> Выбросы в зависимости от участков разного характера – от небольших до достаточно крупных"
– пресс-служба оперштаба
При этом в Темрюкском районе нет новых загрязнений.
Власти поведали, что в настоящее время работы проводятся на территории общей протяженностью более 60 км.
Напомним, в прошлом месяце в Черном море затонули два танкера, перевозившие примерно 9,2 тыс тонн мазута. В результате происшествия в море попало в районе 40% мазута.