Вестник Кавказа

Новые выбросы мазута на берег зафиксированы в Анапе

очистка побережья Анапы от мазута
© Фото: Telegram-канал мэрии Анапы
На Кубани продолжают находить новые места загрязнений, образовавшиеся в результате выброса мазута на побережье. Работы проводятся на территории, охватывающей десятки километров.

В Анапе произошли очередные выбросы нефтепродуктов на берег. Об этом сказано в сообщении, распространенном 1 января оперштабом Краснодарского края.

"Ночной шторм с 31 декабря 2024 на 1 января 2025-го выбросил новые порции мазута на пляжи Анапы. <...> Выбросы в зависимости от участков разного характера – от небольших до достаточно крупных"

– пресс-служба оперштаба

При этом в Темрюкском районе нет новых загрязнений.

Власти поведали, что в настоящее время работы проводятся на территории общей протяженностью более 60 км.

Напомним, в прошлом месяце в Черном море затонули два танкера, перевозившие примерно 9,2 тыс тонн мазута. В результате происшествия в море попало в районе 40% мазута.

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