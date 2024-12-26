Вестник Кавказа

На Кубани сегодня тушили крупный пожар на овощебазе

На Кубани сегодня тушили крупный пожар на овощебазе
© Фото: Telegram-канал МЧС России
В Краснодарском крае сегодня продолжали тушить масштабный пожар – огонь охватил овощную базу в поселке Агроном и вспыхнул сразу на площади в 1 тысячу квадратных метров, затем распространился на площади в четыре раза больше.

Кубанским огнеборцам сегодня пришлось завершать тушение серьезного пожара, накануне охватившего складское помещение с овощами и фруктами, сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожар вспыхнул накануне на территории складского помещения овощебазы в поселке Агроном Краснодарского края. Изначально огнем было охвачено около 1 тыс кв м его территории, однако довольно быстро площадь пожара увеличилась до 1,4 тыс кв м, передает "Интерфакс".

Локализовать пламя огнеборцам удалось лишь сегодня, и уже на площади в 4 тыс кв м, однако дальше дело пошло быстрее: бригады огнеборцев оперативно ликвидировали открытое горение, а полностью пожар потушили в районе 19:30 мск, сообщили в МЧС региона.

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