На Кубани сегодня тушили крупный пожар на овощебазе

В Краснодарском крае сегодня продолжали тушить масштабный пожар – огонь охватил овощную базу в поселке Агроном и вспыхнул сразу на площади в 1 тысячу квадратных метров, затем распространился на площади в четыре раза больше.

Кубанским огнеборцам сегодня пришлось завершать тушение серьезного пожара, накануне охватившего складское помещение с овощами и фруктами, сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожар вспыхнул накануне на территории складского помещения овощебазы в поселке Агроном Краснодарского края. Изначально огнем было охвачено около 1 тыс кв м его территории, однако довольно быстро площадь пожара увеличилась до 1,4 тыс кв м, передает "Интерфакс".

Локализовать пламя огнеборцам удалось лишь сегодня, и уже на площади в 4 тыс кв м, однако дальше дело пошло быстрее: бригады огнеборцев оперативно ликвидировали открытое горение, а полностью пожар потушили в районе 19:30 мск, сообщили в МЧС региона.