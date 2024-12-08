Вестник Кавказа

Грузия обозначила курс на Запад

Флаги США и ООН
© Фото: Динара Хаирова
Власти Грузии ожидают встречных шагов от администрации нового президента США Дональда Трампа в направлении перезагрузки отношений двух стран. Также они намерены стать полноправным членом ЕС в 2030 году.

Грузия готова к перезагрузке отношений с США и ждет шагов в этом направлении от администрации новоизбранного президента Дональда Трампа, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Инаугурация американского бизнесмена намечена на 20 января будущего года.

«Наша цель - перезагрузить отношения с США с чистого листа, возобновить стратегическое партнерство. С нашей стороны есть абсолютная открытость, готовность к этому, и мы надеемся, что в условиях новой администрации мы увидим действенные встречные шаги»

- Ираклий Кобахидзе

Ранее США временно остановили стратегическое партнерство с Грузией из-за отказа Тбилиси от евроатлантического пути развития на ближайшие 4 года. Также недавно Госдеп Штатов объявил о введении персональных санкций в отношении основателя и почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.

Помимо этого, новый президент Грузии Михаил Кавелашвили подтвердил, что Тбилиси продолжит курс на вступление в Евросоюз.

«Мы стремимся стать полноправным членом Евросоюза в 2030 году, так как это цивилизованный выбор нашего народа, который закреплен нашей Конституцией»

- Михаил Кавелашвили

Он подчеркнул, что к 2028 году Грузия, как минимум, на 90% выполнит требования Европейского союза, обозначенные в Соглашении об ассоциации. Также новый президент еще раз обговорил готовность грузинских властей начать переговоры о вступлении в ЕС, если сама организация проявит инициативу.

Напомним, что ЕС ввели санкции против грузинских дипломатов. Теперь обладатели дипломатических паспортов в Грузии утратят возможность безвизовых поездок в Евросоюз.

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