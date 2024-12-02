Вестник Кавказа

Грузия успокоится после инаугурации Трампа - премьер

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Инаугурация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа изменит мир и успокоит регион, считает премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По этой причине общество в стране с нетерпением ждет 20 января.

«Грузинская мечта» ждет инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, что пройдет 20 января, передал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Соответственно, грузинское общество с большим оптимизмом ждет инаугурацию нового президента, к чему не подоспеет Саломе Зурабишвили, поскольку срок ее полномочий истекает 29 декабря. Для нее инаугурация американского президента вообще не имеет значения. Думаю, все будет очень хорошо»

- Ираклий Кобахидзе

Он считает, что после 20 января мир сильно изменится, а Южный Кавказ успокоится, что положительно скажется на Грузии.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили поговорила о ситуации в стране с Дональдом Трампом в компании французского коллеги Эмманюэля Макрона в Париже.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1655 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Кофе превращается в роскошь: почему растут цены на кофе?

Кофе превращается в роскошь: почему растут цены на кофе?

Армения ищет поддержку в США

Армения ищет поддержку в США

Токаев поговорил с Трампом

Токаев поговорил с Трампом

Армения и США обсудили развитие отношений в области безопасности

Армения и США обсудили развитие отношений в области безопасности

Андрей Школьников о борьбе США и Китая, чете Клинтон, судьбе Франции при Макроне и Ближнем Востоке

Андрей Школьников о борьбе США и Китая, чете Клинтон, судьбе Франции при Макроне и Ближнем Востоке

Что происходит в Грузии: как прошел седьмой день протестов 2024?

Что происходит в Грузии: как прошел седьмой день протестов 2024?

Армения просит у США новую форму для своих солдат

Армения просит у США новую форму для своих солдат

Блинкен пригрозил властям Грузии новыми санкциями

Блинкен пригрозил властям Грузии новыми санкциями

Баку осудил послов США и ЕС за вмешательство в судебную систему Азербайджана

Баку осудил послов США и ЕС за вмешательство в судебную систему Азербайджана

Что происходит в Южной Корее: военное положение, импичмент, раскол нации

Что происходит в Южной Корее: военное положение, импичмент, раскол нации

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы