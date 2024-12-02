Грузия успокоится после инаугурации Трампа - премьер

Инаугурация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа изменит мир и успокоит регион, считает премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По этой причине общество в стране с нетерпением ждет 20 января.

«Грузинская мечта» ждет инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, что пройдет 20 января, передал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Соответственно, грузинское общество с большим оптимизмом ждет инаугурацию нового президента, к чему не подоспеет Саломе Зурабишвили, поскольку срок ее полномочий истекает 29 декабря. Для нее инаугурация американского президента вообще не имеет значения. Думаю, все будет очень хорошо»

- Ираклий Кобахидзе

Он считает, что после 20 января мир сильно изменится, а Южный Кавказ успокоится, что положительно скажется на Грузии.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили поговорила о ситуации в стране с Дональдом Трампом в компании французского коллеги Эмманюэля Макрона в Париже.