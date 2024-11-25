Грузия перезапустит отношения с США этой зимой

В «Грузинской мечте» заявили, что перезапуск отношений США и Грузии состоится уже через 1,5 месяца, когда администрация Дональда Трампа приступит к работе. Ответственность за решение приостановить стратегическое партнерство двух стран лежит на Джо Байдене.

У Грузии появится возможность перезапустить отношения с США через 1,5 месяца, когда в Белом доме будет заседать администрация Дональда Трампа, заявил представитель правящей партии «Грузинская мечта» Леван Мачавариани.

«Что касается стратегического партнерства, у нас не было ни безвизового режима, ни прямых авиарейсов, ни свободной торговли»

- Леван Мачавариани

Он подчеркнул, что приостановку стратегического партнерства Грузии и США нельзя считать серьезной, так как решение об этом приняла администрация Джо Байдена, которая скоро сменится.

Леван Мачавариани также сравнил стратегическое партнерство, которое предлагает Грузии США и Китай.

«Очень хорошим примером стратегического партнерства является наше партнерство с Китаем. Как только мы подписали документ, были введены безвизовый режим и прямые авиарейсы, свободная торговля и т.д. Именно так мы понимаем стратегическое партнерство»

- Леван Мачавариани