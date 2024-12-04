Бишкек принял выживших в авиакатастрофе под Актау граждан Кыргызстана

Выжившие в катастрофе с самолетом Азербайджанских авиалиний граждане Кыргызстана прилетели в Бишкек сегодня ночью. Сейчас за ними наблюдают медики в больнице.

Трое граждан Кыргызстана, выживших в результате крушения самолета компании Азербайджанских авиалиний, прибыли на родину, рассказали в министерстве ЧП страны.

После прибытия в аэропорт всех пострадавших направили в больницы. Сейчас они находятся под присмотром медиков.

Напомним, что крушение самолета Азербайджанских авиалиний случилось 25 декабря 2024 года недалеко от аэропорта Актау в Казахстане. В катастрофе погибли 38 человек: 35 пассажиров, 3 члена экипажа. Выжили 29 человек: 27 пассажиров, 2 члена экипажа.