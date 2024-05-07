Вестник Кавказа

Матвиенко призвала мэрию Кисловодска наладить водоснабжение

Статуя орла в Кисловодском национальныом парке
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в последние дни уходящего года съездила в Кисловодск, чтобы проверить благоустройство города. Она обнаружила, что в Кисловодске по-прежнему случаются перебои с водоснабжением.

Кисловодску необходимо решить такую неприятную для горожан и многочисленных туристов проблему, как частые перебои с водоснабжением, призвала сегодня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко побывала под Новый год в Кисловодске, где осмотрела городскую инфраструктуру в сопровождении мэра Евгения Моисеева. Узнав о нерегулярном водоснабжении, она предложила чиновникам выделить спецпрограмму для устранения этого недостатка городской жизни.

"Это важно для развития города-курорта. Надо делать отдельную программу. Частые отключения воды – это неправильно"

– Валентина Матвиенко

В частности, спикер Совета Федерации побывала в Кисловодском парке культуры и отдыха и на стройплощадке конгресс-холла "Россия", проверила ремонт пешеходных переходов на Первомайском проспекте и в музшколе имени Рахманинова.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1165 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Матвиенко поздравила президента Азербайджана с днем рождения

Матвиенко поздравила президента Азербайджана с днем рождения

Валентина Матвиенко совершит официальный визит в Казахстан

Валентина Матвиенко совершит официальный визит в Казахстан

Матвиенко переизбрали председателем Совета МПА СНГ

Матвиенко переизбрали председателем Совета МПА СНГ

Валентина Матвиенко совершит визит в Баку

Валентина Матвиенко совершит визит в Баку

Спикер Совфеда посетит Армению

Спикер Совфеда посетит Армению

Мусульмане России выразили благодарность Матвиенко

Мусульмане России выразили благодарность Матвиенко

Путин провел переговоры со спикером парламента Турции

Путин провел переговоры со спикером парламента Турции

Россия готова к диалогу с Грузией

Россия готова к диалогу с Грузией

Вхождение стран СНГ в БРИКС допустили в России

Вхождение стран СНГ в БРИКС допустили в России

День инаугурации президента может стать выходным в России

День инаугурации президента может стать выходным в России

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы