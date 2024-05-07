Матвиенко призвала мэрию Кисловодска наладить водоснабжение

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в последние дни уходящего года съездила в Кисловодск, чтобы проверить благоустройство города. Она обнаружила, что в Кисловодске по-прежнему случаются перебои с водоснабжением.

Кисловодску необходимо решить такую неприятную для горожан и многочисленных туристов проблему, как частые перебои с водоснабжением, призвала сегодня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко побывала под Новый год в Кисловодске, где осмотрела городскую инфраструктуру в сопровождении мэра Евгения Моисеева. Узнав о нерегулярном водоснабжении, она предложила чиновникам выделить спецпрограмму для устранения этого недостатка городской жизни.

"Это важно для развития города-курорта. Надо делать отдельную программу. Частые отключения воды – это неправильно"

– Валентина Матвиенко

В частности, спикер Совета Федерации побывала в Кисловодском парке культуры и отдыха и на стройплощадке конгресс-холла "Россия", проверила ремонт пешеходных переходов на Первомайском проспекте и в музшколе имени Рахманинова.