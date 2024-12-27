Вестник Кавказа

Почти 10 тыс туристов побывали в Железноводске с начала года

Железноводск
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Отдых в Железноводске на Ставрополье выбрали свыше 9,5 тыс путешественников с начала наступившего 2025 года. Статистикой поделились в городской администрации.

С 1 января 2025 года Железноводск на Ставрополье стал местом отдыха свыше 9,5 тыс человек. Это зафиксировали камеры «Умного города» около главных достопримечательностей, рассказали в курортной администрации.

«Когда надоели новогодние салаты, пора выходить на прогулку. 2025 год только начался, и в зимние плюс шестнадцать прогулки по нашим курортным достопримечательностям только поднимут настроение»

- глава Железноводска Евгений Бакулин

Напомним, что в этом году также планируется реконструировать въездную в город стелу. Ее приведут в порядок впервые с советских времен.

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