Почти 10 тыс туристов побывали в Железноводске с начала года

Отдых в Железноводске на Ставрополье выбрали свыше 9,5 тыс путешественников с начала наступившего 2025 года. Статистикой поделились в городской администрации.

С 1 января 2025 года Железноводск на Ставрополье стал местом отдыха свыше 9,5 тыс человек. Это зафиксировали камеры «Умного города» около главных достопримечательностей, рассказали в курортной администрации.

«Когда надоели новогодние салаты, пора выходить на прогулку. 2025 год только начался, и в зимние плюс шестнадцать прогулки по нашим курортным достопримечательностям только поднимут настроение»

- глава Железноводска Евгений Бакулин

Напомним, что в этом году также планируется реконструировать въездную в город стелу. Ее приведут в порядок впервые с советских времен.