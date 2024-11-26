Вестник Кавказа

Въезд в Железноводск украсит обновленная стела

Въезд в Железноводск украсит обновленная стела
© Фото: Администрация Железноводска
В наступающем 2025 году власти курортного Железноводска впервые с советских времен реконструируют въездную стелу – она станет второй после восточного въезда, где главный символ города обновили два года назад.

Вскоре и западный въезд в курортный Железноводск украсит обновленная стела – ее приведут в порядок в наступающем 2025 году, впервые с советских времен, сообщили в городской администрации.

"Новая стела станет важной частью городской инфраструктуры, призванной создать у посетителей чувство радушия и принадлежности. Это не просто архитектурный проект, а свидетельство стремления города сохранять свою идентичность и привлекать все больше гостей, открывающих для себя уникальные просторы Железноводска"

- глава города Евгений Бакулин

Обновленная стела станет еще одним символом уникальности курортного города – ее тоже украсит кружка-бюветница, уже ставшая "знаком качества" курорта, она сразу настроит туристов на отдых и здоровье, а подсветка позволит прекрасно разглядеть его даже ночью. Для городских властей это не просто архитектурный проект, а символ стремления города сохранять свою идентичность и привлекать все больше гостей, добавил Бакулин, передает ТАСС.

Напомним, двумя годами ранее, в сентябре, власти привели в порядок стелу на восточном въезде в Железноводск, которая была разбита и повреждена: ее тоже украсила бюветница,  неизменный символ города, запатентованный пять лет назад. Ее обновили ко дню рождения курорта.

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