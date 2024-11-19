Высокогорье Кубани и Адыгеи настигнут лавины

До следующего понедельника в горах Кубани и Адыгеи могут сходить лавины. Также на территории региона объявлено штормовое предупреждение вследствие выпадения мокрого снега и сильного ветра.

На высокогорье Кубани и Адыгеи объявили высокую лавинную опасность, рассказали в местном МЧС.

«В период с 18:00 мск 3 января до 18:00 6 января в горах Краснодарского края (исключая Сочи - зона прогнозирования ФГБУ "СЦГМС ЧАМ") и республики Адыгея выше 1500 м лавиноопасно»

- МЧС Краснодарского края

Ведомство просит не идти в горный поход в указанный период. Тем, кто уже находится на высоте, рекомендуют избегать лавиноопасных мест и внимательно наблюдать за погодой.

Также на территории Кубани ожидаются проливные дожди и порывистый ветер до 20 м/с, возможно налипание мокрого снега на линии энергоснабжения и деревья. В связи с этим МЧС объявило штормовое предупреждение.