Вестник Кавказа

Туристический налог появится в Адыгее с 2025 года

Плато Лаго-Наки в Адыгее
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Майкопский район Адыгеи вводит туристический налог с нового года. На остальной территории Адыгеи налог действовать не будет.

Адыгея вошла в число регионов России, которые с начала 2025 года введут туристический налог, при этом в республике налог будет действовать только в одном курортном районе, передает ТАСС.

"Планируется, что с 1 января 2025 года в Майкопском районе, который принимает на себя основной туристский поток в Адыгее, будет введен туристический налог. Именно здесь находится большая часть наших туристских предприятий"

– комитет Адыгеи по туризму и курортам

Средства, собранные в рамках налога, пойдут в бюджет района, что позволит нарастить развитие необходимой инфраструктуры.

Отдыхающие в республике чаще всего посещают плато Лагонаки, водопады Руфабго, Хаджохскую теснину и другие природные объекты.

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