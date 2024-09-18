ШОС обозначила приоритеты на 2025 год

В 2025 году ШОС сконцентрируется на поддержке мира, безопасности и устойчивого развития. О подробностях деятельности организации рассказ ее генсек.

Деятельность Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в текущем году будет направлена на поддержку мира, безопасности и развития, рассказал генсек организации Нурлан Ермекбаев в разговоре с журналистами.

«Лично моя задача как генерального секретаря Организации, вступившего в эту должность, заключается в том, чтобы наладить и укрепить работу секретариата ШОС как основного исполнительного органа, своего рода штаб-квартиры Организации, а также содействовать государствам-членам в достижении поставленных целей и решении задач, которые они ставят перед Организацией»

- Нурлан Ермекбаев

ШОС сосредоточит особое внимание на укреплении партнерства в сфере экологии, зеленой энергии и борьбе с изменениями климата. Также в 2025 году планируется проведение саммита, где будет поднят вопрос бедности и устойчивого развития.

Не менее важным направлением деятельности ШОС будет организация мероприятий в сфере продовольственной безопасности. Нурлан Ермекбаев в разговоре с РИА Новости отметил, что китайское председательство также предложило несколько инициатив в других различных отраслях.