Вестник Кавказа

Страны ШОС обсуждают единую платежную систему

Страны ШОС обсуждают единую платежную систему
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Единая платежная система может появится у стран ШОС. В настоящее время соответствующие переговоры носят неформальный характер.

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин сообщил, что обсуждается вопрос создания платежной системы ШОС.

"По созданию единой платежной системы обсуждение сейчас идет в неофициальном формате. Но в настоящий момент ведется работа по увеличению доли в национальных валютах во взаиморасчетах. <...> Работа по этой линии активно продвигается"

– Чжан Мин

Сегодня ШОС объединяет десять государств, это РФ, КНР, Индия, Иран, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Беларусь.

Переход на расчеты в нацвалютах осуществляется как на уровне Центробанков и Минфинов стран ШОС, так и на уровне финансовых учреждений - межбанковское объединение ШОС также включено в процесс, уточнил Мин в беседе с газетой "Известия".

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