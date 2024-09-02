Страны ШОС обсуждают единую платежную систему

Единая платежная система может появится у стран ШОС. В настоящее время соответствующие переговоры носят неформальный характер.
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин сообщил, что обсуждается вопрос создания платежной системы ШОС.
"По созданию единой платежной системы обсуждение сейчас идет в неофициальном формате. Но в настоящий момент ведется работа по увеличению доли в национальных валютах во взаиморасчетах. <...> Работа по этой линии активно продвигается"
– Чжан Мин
Сегодня ШОС объединяет десять государств, это РФ, КНР, Индия, Иран, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Беларусь.
Переход на расчеты в нацвалютах осуществляется как на уровне Центробанков и Минфинов стран ШОС, так и на уровне финансовых учреждений - межбанковское объединение ШОС также включено в процесс, уточнил Мин в беседе с газетой "Известия".