Вестник Кавказа

Глава Китая поздравил нового президента Грузии

Си Цзиньпин
© Фото: Сайт президента России
Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравления президенту Грузии Михаилу Кавелашвили. Глава Китая стал седьмым лидером, который поздравил нового грузинского президента.

Китайский лидер Си Цзиньпин поздравил Михаила Кавелашвили с вступлением в должность президента Турции, сообщает МИД Китая.

"Я придаю большое значение развитию китайско-грузинских отношений и готов вместе с господином президентом прилагать усилия для продолжения традиционной дружбы между нашими странами, углубления взаимовыгодного сотрудничества и дальнейшего продвижения двусторонних отношений на благо народов Китая и Грузии"

– поздравительное послание

Напомним, инаугурация Кавелашвили состоялась 29 декабря. Экс-футболист стал первым президентом Грузии, который был избран на непрямых выборах. Ранее поздравления ему направили лидеры Азербайджана, Турции, Армении, Сербии, Венгрии и Беларуси.

Стоит отметить, что Грузия является парламентской республикой, в которой пост президента носит исключительно церемониальный характер.

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