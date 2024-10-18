Глава Китая поздравил нового президента Грузии

Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравления президенту Грузии Михаилу Кавелашвили. Глава Китая стал седьмым лидером, который поздравил нового грузинского президента.

Китайский лидер Си Цзиньпин поздравил Михаила Кавелашвили с вступлением в должность президента Турции, сообщает МИД Китая.

"Я придаю большое значение развитию китайско-грузинских отношений и готов вместе с господином президентом прилагать усилия для продолжения традиционной дружбы между нашими странами, углубления взаимовыгодного сотрудничества и дальнейшего продвижения двусторонних отношений на благо народов Китая и Грузии"

– поздравительное послание

Напомним, инаугурация Кавелашвили состоялась 29 декабря. Экс-футболист стал первым президентом Грузии, который был избран на непрямых выборах. Ранее поздравления ему направили лидеры Азербайджана, Турции, Армении, Сербии, Венгрии и Беларуси.

Стоит отметить, что Грузия является парламентской республикой, в которой пост президента носит исключительно церемониальный характер.