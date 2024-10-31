Вестник Кавказа

Спикер Совфеда посетит Армению

Матвиенко Валентина
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко в наступающем 2025 году посетит Армению с визитом, ожидается, что она примет участие в межрегиональном форуме в Ереване.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко намерена в первом квартале наступающего 2025 года посетить Армению с визитом, сообщил заместитель председателя палаты, сопредседатель армяно-российской межпарламентской комиссии Юрий Воробьев.

"Мы ожидаем, что в следующем году пройдет встреча здесь в Армении председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. Она получила такое приглашение. И мы, конечно, готовим этот визит и надеемся, что он совпадет с межрегиональным форумом, который проводится регулярно, раз в два года. То есть мы готовимся, сотрудничество идет, на мой взгляд, активно. Я уверен, что мы решим все вопросы"

- Юрий Воробьев

Точно срок визита спикера Совфеда в Ереван пока не определен – ожидается, что он состоится в первом или в начале второго квартала следующего года, отметил Воробьев, передает ТАСС.

Напомним, ранее Валентина Матвиенко в ходе переговоров со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой высоко оценила развитие отношений двух стран, отметив, что они развиваются по нарастающей, а президенты двух стран находятся в постоянном контакте - и по вопросам двусторонней повестки, и по региональным, и иным делам. Также продуктивен российско-азербайджанский парламентский диалог, стороны планируют совместные инфраструктурные и межгосударственные проекты, добавила она.

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