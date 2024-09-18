Армения передумала расставаться с Россией

У Армении с Россией нет никаких разногласий в экономической сфере, они затрагивают только политические аспекты, и здесь претензии Еревана ограничиваются лишь деятельностью ОДКБ, рассказал глава МИД страны Арарат Мирзоян.

Ереван и Москва связаны прочными экономическими узами, а их отношения прозрачны, у стран имеются лишь разногласия по некоторым внешнеполитическим вопросам, заявил сегодня на обсуждении бюджета в Национальном собрании (парламенте) страны министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

"Не всегда мы разделяем позицию друг друга, это касается одной - двух площадок, в которых мы состоим, например ОДКБ. Наше отношение к структуре известно"

- Арарат Мирзоян

Что касается взаимодействия в рамках ЕАЭС, то здесь между странами все налажено, отметил Мирзоян.

Также глава армянского внешнеполитического ведомства отметил, что Армении и Азербайджану осталось согласовать одну-две формулировки текста мирного договора.

"Сейчас у нас есть понимание, что остались одна-две формулировки, вокруг которых мы продолжим обсуждения. Это нормальный переговорный процесс... Выражу осторожный оптимизм, что в ближайшее время нам удастся достичь согласия вокруг этих одной-двух формулировок, после чего договор будет готов к подписанию"

- Арарат Мирзоян

Напомним, ранее вице-премьер армянского правительства Мгер Григорян призвал быстрее решить все сложности в российско-армянском взаимодействии, которые наблюдаются в последнее время.

Международная ситуация сейчас сложная, а положение в регионе еще более непростое. В связи с этим возникает много вопросов, полных ответов на которые пока нет. Однако нужно работать над поиском объяснений и отыскивать сбалансированные решения, отметил он.