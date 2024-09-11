Вестник Кавказа

Сложности в отношениях с Россией нужно решать – Григорян

Сложности в отношениях с Россией нужно решать – Григорян
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В правительстве Армении прокомментировали проблемы в российско-армянском взаимодействии, которые наблюдаются в последнее время. По словам вице-премьера Мгера Григоряна, с этими сложностями надо бороться.

Между Россией и Арменией действительно возникли сложности, признал армянский вице-премьер Мгер Григорян.

Политик подчеркнул, что у Еревана есть проблемы в отношениях не только с Москвой.

"Однако, на мой взгляд, необходимо уравновесить и устранить все эти препятствия"

– Григорян

Зампредседателя армянского правительства констатировал, что международная ситуация сейчас сложная, а положение в регионе еще более непростое. В связи с этим, по словам Григоряна, возникает много вопросов, полных ответов на которые пока нет. Однако, обратил внимание он, надо работать над поиском объяснений и отыскивать сбалансированные решения.

Напомним, накануне армянская сторона проигнорировала встречу глав МИД ОДКБ, которая состоялась в рамках Генассамблеи ООН в США. Арарат Мирзоян присутствовал в Нью-Йорке, но упомянутое заседание не посетил.

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