Армения проигнорировала встречу глав МИД ОДКБ в США

Глава МИД Армении не стал участвовать в заседании ОДКБ, которое было проведено сегодня на полях Генассамблеи ООН. При этом Арарат Мирзоян в данный момент находится в Нью-Йорке – на 17.15 мск запланирована его встреча с Джейхуном Байрамовым.

Ереван продолжает отказываться от участия в мероприятиях по линии ОДКБ – очередной встречей, которую пропустила армянская сторона, стало заседание глав МИД стран ОДКБ.

Фото со встречи опубликовала в своем Telegram-канале Мария Захарова. На ней главы внешнеполитических ведомств стран ОДКБ стоят перед соответствующими флагами. На снимке нет ни флага Армении, ни Арарата Мирзояна. Присутствуют представители России, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана.

В то же время, известно, что глава МИД Армении сегодня находится в Нью-Йорке. Как сообщил с утра Госдеп, в 17.15 мск стартует встреча Арарата Мирзояна с главой МИД АР Джейхуном Байрамовым, она пройдет при участии госсекретаря Энтони Блинкена.