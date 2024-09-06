Вестник Кавказа

Песков: ОДКБ не угрожает Армении

Песков: ОДКБ не угрожает Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия категорически не согласна с критикой Пашиняна в адрес ОДКБ и двустороннего партнерства, это прекрасно понимает и большинство жителей страны, справедливо полагая, что инструменты ОДКБ для них сейчас абсолютно незаменимы.

Обвинения Еревана в том, что для защиты Армении недостаточно двустороннего партнерства и механизмов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), абсолютно не соответствуют реальности, заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы абсолютно не согласны со словами премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что решение Армении присоединиться к Римскому статуту было связано с "недостаточностью" инструментов ОДКБ и армяно-российского партнерства для обеспечения безопасности страны. Это не так. И я думаю, что все-таки в Армении большинство понимает, что инструменты ОДКБ и армяно-российского партнерства в настоящий момент являются абсолютно незаменимыми"

- Дмитрий Песков

Конечно, армянская сторона может критиковать все эти механизмы, но лучше них у нее нет – это прекрасно осознают и сами жители Армении, добавил Песков, передает ТАСС.

Напомним, ранее генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" перечислил те внешнеполитические шаги Армении, которые являются безусловно антироссийскими, что бы ни говорили в Ереване, отметив: самое главное – это присоединение к Римскому статуту Международного уголовного суда, что является крайне враждебным для РФ и ее первых лиц решением. Второе – вывод российских пограничников из ереванского аэропорта "Звартноц", сигнализирующий, о том, что это только начало процесса свертывания российского пограничного присутствия на территории Армении. Это означает, что мы не будем иметь доступ к базе данных, кто, с какой целью и на какой срок приезжает в Армению из граждан западных стран, подчеркнул политолог.

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