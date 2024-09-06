Армения обвинила Россию в подготовке госпереворота и попросила не выгонять из ЕАЭС

В Армении сообщили о предотвращении попытки военного переворота. По данным СНБ страны, преступники проходили подготовку в России. На этом фоне премьер Армении Пашинян сообщил, что страна не хочет рвать связей ни с Россией, ни с ЕАЭС, но продолжит стремиться в Евросоюз.

Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о внешнеполитическом курсе страны: рвать с Россией или ЕАЭС Армения не планирует, при этом будет углубляться сотрудничество с ЕС. ОДКБ Пашинян назвал угрозой Армении. Заявления прозвучали на фоне попытки переворота в стране, который, якобы, готовился на территории России.

Подготовка преступной группировки, планировавшей смену власти в Армении, велась на территории России, сообщила Служба нацбезопасности (СНБ) страны.

В релизе Следственного комитета говорится, что члены группы выезжали в Ростов-на-Дону, где якобы проходили подготовку на некой базе "Арбат".

"Было установлено, что цель учений - вернуться в Республику Армения и свергнуть действующую власть"

– СК Армении

Дело возбуждено в отношении семи человек, из них трое арестованы, четверо в розыске. Следствие ведет работу по установке личностей других членов группы. Сообщается, что переворот планировали граждане Армении, в том числе из числа бывших жителей Карабахского района Азербайджана.

На этом фоне премьер-министр Пашинян, выступая на 2-м Армянском глобальном саммите, заявил, что безопасность страны под угрозой.

"Наша архитектура безопасности оказалась неэффективной. Мы думали, что сможем жить в регионе с закрытыми границами, говорить так, как хотим, а наши союзники, дальние или близкие, обеспечат нашу безопасность. Однако оказалось, что третьи страны могут действовать как хотят в своих интересах"

– Пашинян

По его словам, суверенитету и безопасности страны угрожает ОДКБ. "ОДКБ создает угрозы безопасности Армении, ее будущему существованию и суверенитету", - заявил премьер. Сегодня Армения максимально близка к точке невозврата в отношениях с Организацией, отметил он.

"Чем дольше ОДКБ не отвечает на поставленные нами вопросы, тем ближе точка невозврата в отношениях с организацией"

– Пашинян

Несмотря на все это, в планах Еревана нет разрыва экономических связей ни с Россией, ни с ЕАЭС.

"У Армении нет задачи снижения объемов товарооборота или разрыва экономических связей с Россией и ЕАЭС"

– Пашинян

Он добавил, что в рамках диверсификации экономических отношений, страна не меняет партнеров, а расширяет их список, так, есть планы по увеличению товарооборота со странами ЕС. Кроме того, в Ереване будут ждать возможности присоединиться к Европейскому Союзу.

"Когда мы увидим, что есть более-менее реальная возможность вступления в ЕС, мы не упустим момент"

– Пашинян