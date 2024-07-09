Какого цвета революции: Грузия, Украина, Киргизия, Армения...

В конце августа появилась информация, что американские спецслужбы собираются провести смену власти в Грузии, так называемую ”цветную революцию” после парламентских выборов в республике. Что такое ”цветная революция”, кто ее придумал, как она проходит и чем завершается - рассказываем в этом материале.

Что такое цветная революция?

”Цветная революция” - это смена власти, которая достигается ненасильственным путем. От обычной революции ”цветная” отличается тем, что она ведется без применения средств, которые могут привести к гибели ее участников или сил ей противостоящих. Но это в теории, на практике дело обстоит несколько иначе и без жертв, как правило, не обходится.

Первая цветная революция в мире

Если в отношении обычной революции все понятно, первой в мире считается Французская революция XVIII века, то когда речь заходит о ”цветных революциях”, единого мнения в отношении того, какая была первой, нет. В целом эксперты характеризуют ”цветные революции” как волнения на постсоветском пространстве. Однако в более широком смысле к ”цветным революциям” также относят революции, которые произошли на Ближнем Востоке, в Азии, и даже в Европе.

С хронологической точки зрения первой ”цветной революцией” можно считать называемую бескровной Революцию Гвоздик в Португалии, которая произошла в 1974 году. Но Революция Гвоздик - это военный переворот, поскольку за ним стояло военное движение. Португальская революция 1974 года привела к смене режима в стране, а также положила конец колониальным притязаниям государства на африканских территориях.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Свое название революция получила потому, что в определенный момент в винтовках у солдат были гвоздики в знак того, что переворот мирный.

Интересный факт: первая в мире ”цветная революция” стала последней на территории Западной Европы.

Кто придумал цветные революции?

”Цветные революции” - это феномен XX и XXI века, который большинство стран мира связывает с деятельностью американских спецслужб. Где бы ни происходила ”цветная революция” под эгидой укрепления демократии и борьбы с авторитарными режимами, там всегда Вашингтон, как минимум на словах, оказывает поддержку борющимся. В целом такая позиция Запада была определена еще в 1947 году Доктриной Трумэна, которая обеспечивала поддержку любому демократическому государству, оказавшемуся под угрозой внешних или внутренних авторитарных сил. В 1940-х Доктрина Трумэна стала официальным объявлением холодной войны СССР. Ее действие закончилось с распадом Советского союза.

Идеолог ”цветных революций”

Идеологом ”цветных” или ненасильственных революций считается умерший в 2018 году американский политолог и писатель Джин Шарп, который написал ”учебник” цветных революций, книгу под названием ”198 методов ненасильственных действий”. Опубликована книга была в 1973 году, а уже в 1974 году в Португалии началась Революция гвоздик. Возможно, это совпадение. Однако как в научной, так и в политической среде принято считать работу Шарпа ”методичкой” для проведения ”цветных революций”. В пользу этого убеждения говорит тот факт, что один методов, описываемых Шарпом, это использование определенных цветов или символов, определяющих революционное движение.

Общие черты ”цветных революций”

Феномен ”цветных революций” привлекает внимание исследователей по всему миру, и чем больше революций, тем больше работ на эту тему. В целом все политологи и эксперты выделяют следующие общие для ”цветных революций” черты:

выборы как триггер ”цветной революции”

наличие или создание молодежного движения с запоминающимися названиями и символикой

участие международных, неправительственных и некоммерческих организаций

наличие объединенной и организованной оппозиции

быстрое информирование населения о том, что выборы были сфальсифицированы

способность мобилизовать большие массы для проведения акций протестов и демонстраций

прозападная ориентация протестующих.

”Цветные революции” также называют электоральными, поскольку зачастую они начинаются после выборов, президентских или парламентских, и проходят из-за недовольства электората их результатами.

Успешные цветные революции

Успех ”цветных революций” принято оценивать не с точки зрения позитивных изменений в обществе, а с точки зрения эффективности их проведения. На сегодняшний день к успешным ”цветным революциям” относят следующие:

”Бульдозерная революция” в Сербии в 2000-м году завершилась свержением Слободана Милошевича. Свое название получила не по цвету, а по символу: бульдозеру, на котором протестующие подъехали к зданию Радио и телевидения Сербии. Грузинская ”Революция роз” произошла после выборов президента 2003 года. ”Розовой” революция стала после того, как протестующие во главе с Михаилом Саакашвили отправились к зданию парламента, неся в руках розы. В результате президент страны Эдуард Шеварднадзе ушел в отставку, а власть в стране перешла ”Единому национальному движению” и Михаилу Саакашвили. ”Оранжевая революция” на Украине началась после объявления результатов второго раунда президентских выборов 2004 года. Свой цвет революция получила благодаря блоку партий, объединившихся вокруг лидера оппозиции, Виктора Ющенко. Цвета блока ”Наша Украина” были оранжевый и красный. В результате ”Оранжевой революции” Виктор Ющенко стал президентом на следующие 6 лет. ”Тюльпановая революция” в Киргизии произошла в 2005 году после парламентских выборов. В результате протестов, вспыхнувших по всей стране, президент Аскар Акаев подал в отставку, а вместо него президентом на следующие пять лет стал Курманбек Бакиев. Происхождение названия революции связано с тем, что тюльпан - популярный в стране весенний цветок, символизирующий обновление природы. ”Бархатная революция” в Армении - последняя в череде успешных цветных революций. Состоялась революция в 2018 году и привела к власти оппозиционера Никола Пашиняна, который стал премьер-министром страны.

Неудавшейся ”цветной революцией” считается ”Джинсовая” в Белоруссии после президентских выборов 2006 года. Названа революция была по предмету одежды - джинсам, символизирующим свободу.

Евромайдан - это цветная революция?

Евромайдан, многомесячные протесты в Киеве 2013-2014 года, полностью отнести к ”цветным революциям” нельзя, поскольку мирными он не были. Тем не менее одним из результатов Евромайдана стала отставка правительства и президента.