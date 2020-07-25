Вестник Кавказа

Мусульмане России выразили благодарность Матвиенко

Матвиенко Валентина
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Духовное собрание мусульман России поблагодарило Валентину Матвиенко за уважение к исламу. Там заявили, что представители ислама ценят ее усилия на посту председателя Совфеда.

Глава Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты муфтий Альбир Крганов выразил благодарность председателю Совфеда Валентине Матвиенко за уважение к исламу.

Он отметил, что усилия Матвиенко направлены на укрепление межрелигиозного и межнационального согласия, сохранение и развитие духовного наследия.

Крганов подчеркнул, что российские мусульмане высоко ценят ее за уважительное и доброе отношение к религии, систематическую поддержку и связи с мусульманским миром.

Напомним, Совет Федерации на заседании в среду единогласно переизбрал Матвиенко на должность руководителя верхней палаты парламента.

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