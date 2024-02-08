Вестник Кавказа

Казахстан открыл новое консульство в Грузии

Казахстан открыл новое консульство в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В западном районе Грузии появилось пятое диппредставительство Казахстана. Его открытие говорит о высоком уровне отношений двух стран.

В Озургети на западе Грузии открылось еще одно консульство Казахстана. Его возглавил хозяин компании по производству вина Гоча Чхаидзе. На открытии выступил заместитель главы грузинского МИД Александр Хвтисиашвили.

«Казахстан является важным партнером Грузии, Тбилиси заинтересован в активизации сотрудничества с Астаной как в двустороннем, так и в многостороннем формате»

- Александр Хвтисиашвили

На церемонии открытия выступил и посол Казахстана в республике Малик Мурзалин. Он подчеркнул, что старт работы очередного диппредставительства в столько разнообразном регионе страны говорит о продолжающемся сотрудничестве Тбилиси и Астаны.

После открытия консульства в Озургети в Грузии работают 5 диппредставительств Казахстана, главное находится при казахстанском посольстве в столице станы.

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