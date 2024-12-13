Туман вынудил самолет из Новосибирска сесть в Ташкенте

Неблагоприятные погодные условия внесли свои коррективы в полет самолета авиакомпании Uzbekistan Airways, вылетевшего из Новосибирска и направившегося в Фергану, расположенную в восточной части Узбекистана.

Экипаж самолета авиакомпании "Узбекские авиалинии" принял решение перенаправить воздушное судно из-за сильного тумана в Фергане, куда направлялся лайнер.

По данным Uzbekistan Airports, речь идет о рейсе HY-9670. Самолет вылетел из Новосибирска (Россия) и должен был прибыть в Фергану. Однако в этом городе возможную посадку осложнил бы сильный туман, накрывший местность. Поэтому экипаж решил совершить посадку в Ташкенте, передает РИА Новости.

В столице Узбекистана самолет совершил посадку штатно. Сообщалось, что с улучшением погоды воздушное судно должно было вылететь в Фергану.