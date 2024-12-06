Вестник Кавказа

Туман не пустил несколько самолетов в аэропорт Еревана

Туман не пустил несколько самолетов в аэропорт Еревана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сильный туман стал причиной отмен и задержек авиарейсов в ереванском аэропорту Звартноц. Самолеты были перенаправлены в воздушные гавани других стран – Тбилиси, Махачкалу, Нижний Новгород.

Ряд воздушных судов не смогли совершить посадку в аэропорту Звартноц в Ереване из-за плохих погодных условий, рассказали в его пресс-службе.

По словам пресс-секретаря Лусине Могровян, причиной ЧП стал густой туман, из-за которого сильно сократилась видимость. Часть рейсов, отметила она, пришлось задержать, другие отменить, пишет ТАСС.

"В частности, были отменены рейсы, прибывшие из Афин, Варшавы и Вены, самолеты приземлились в Тбилиси. Один рейс из Москвы приземлился в аэропорту Махачкалы, другой – в Нижнем Новгороде"

– Могровян

Напомним, ранее утром из Армении в Россию вылетел премьер-министр Никол Пашинян. В своих соцсетях он опубликовал видео из самолета в момент взлета. В иллюминатор борта видно, что вокруг воздушного судна на взлетной полосе сильный туман, так что видимость не превышает нескольких метров.

 

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