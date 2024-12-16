Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила президента Азербайджана с днем рождения.
"Многие годы Вы как признанный лидер нации ведете народ Азербайджана по пути прогресса, достигая впечатляющих результатов в укреплении страны. Процесс гармоничного развития государства опирается на Ваш высочайший авторитет руководителя, политическую мудрость и дальновидность, умение видеть проблемы с разных сторон и находить для них оптимальное решение"
– Валентина Матвиенко
Она обратила внимание на неоценимый вклад Ильхама Алиева в упрочение двустороннего стратегического партнерства, которое включает многоплановое сотрудничество по линии парламентов.
Матвиенко также выразила признательность Ильхаму Алиеву за внимание, которое глава государства уделяет диалогу законодателей обеих стран.
"Уверена, что при Вашей поддержке этот важный канал взаимодействия будет всегда оставаться эффективным инструментом для интенсификации всего комплекса двусторонних союзнических отношений"
– спикер СФ
Глава верхней палаты российского парламента пожелала Ильхаму Алиеву крепкого здоровья и успехов в его деятельности на посту президента.
"Пусть Ваши опыт и знания, твердость и целеустремленность служат надежным фундаментом плодотворной работы на благо Азербайджанской Республики"
– Валентина Матвиенко