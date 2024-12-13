Вестник Кавказа

Депутат Харазия ответит за стрельбу у парламента в Абхазии

Депутат Харазия ответит за стрельбу у парламента в Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несколько дней назад у парламента Абхазии в Сухуме произошла перестрелка, где был убит депутат. На виновника происшествия парламентария Адгура Харазию завели уголовное дело, его местоположение уточняют.

В отношении Адгура Харазии, организовавшего стрельбу у здания парламента в Сухуме, возбудили уголовное дело, рассказали в Генпрокуратуре Абхазии.

«21 декабря Генеральной прокуратурой Республики Абхазия на основании заключения трех судей Верховного суда и согласия Народного собрания - парламента возбуждено уголовное дело в отношении Харазия Адгура Рафетовича»

- Генпрокуратура Абхазии

Его обвиняют в убийстве и покушении на жизнь человека. Сейчас следователи ищут депутата.

Напомним, что 19 декабря около здания парламента случилась перестрелка. В ее результате убит депутат и ранен его коллега. Зачинщик потасовки, Адгур Харазия, покинул место преступление.

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