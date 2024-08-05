Вестник Кавказа

В Азербайджане разминировали 120 тысяч мин

Выставка агентства ANAMA
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Агентство Азербайджана по разминированию озвучило новые данные по очистке от мин, проведенных на освобожденных от оккупации территориях страны – абсолютно безопасны для населения свыше 178 тысяч гектаров земли.

С 10 ноября 2020 года по сегодняшний день от армянских мин и неразорвавшихся снарядов на освобожденных от оккупации территориях страны очищено 178 145,4 га земли, сообщили в Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA).

"Количество выявленных неразорвавшихся боеприпасов составило 120 233. В разминировании были задействованы 2 482 человека из числа оперативного персонала, 164 собаки-сапера и 85 машин для разминирования"

- ANAMA

Саперы обнаружили на мирных азербайджанских землях 35 тыс 194 противопехотных мины, обезврежены и уничтожены 21 084 противотанковых мины, передает Trend.

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