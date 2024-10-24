Более 11 600 кв км территории Азербайджана загрязнено минами – ANAMA

Горячая фаза военного конфликта может быть завершена, но еще годы спустя оставшиеся мины и снаряды могут отравлять мирную жизнь. В Азербайджане посчитали, сколько еще земли нужно очистить от опасного наследия.

Более 11600 кв км территории Азербайджана оказалось загрязнено минами и оставшимися после боевых действий неразорвавшимися снарядами, сообщил Вугар Сулейманов, глава агентства республики по разминированию (АNAMA).

Также было названо примерное количество мин, которые остались в земле. По подсчетам экспертов, примерно 1,5 млн мин могут находиться на загрязненной территории. Оценка последствий ущерба продолжается.

Отметим, что за последние четыре года жертвами подрыва заложенных военными Армении мин на территории Азербайджана стали 70 человек, более 300 пострадали.