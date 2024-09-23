Армения намерена обсудить с Азербайджаном вопросы пленных

В ближайшее время комиссии Армении и Азербайджан могут обсудить на двухсторонней встрече вопросы пленных и пропавших без вести, сообщил сегодня глава СНБ Армении Армен Абазян.

Армения и Азербайджан в самом близком будущем могут провести двухстороннюю встречу по вопросам пленных и пропавших без вести, сообщил сегодня в Национальном собрании (парламенте) РА глава СНБ Армении Армен Абазян.

Обсуждения планируется организовать в формате соответствующих комиссий, отметил глава СНБ Армении, передает Sputnik Армения.

Сейчас Абазян, помимо поста главы СНБ, также возглавляет межведомственную комиссию по вопросам пленных, удерживаемых лиц и пропавших без вести, напоминает издание.