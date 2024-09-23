Вестник Кавказа

Армения намерена обсудить с Азербайджаном вопросы пленных

Армения намерена обсудить с Азербайджаном вопросы пленных
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ближайшее время комиссии Армении и Азербайджан могут обсудить на двухсторонней встрече вопросы пленных и пропавших без вести, сообщил сегодня глава СНБ Армении Армен Абазян.

Армения и Азербайджан в самом близком будущем могут провести двухстороннюю встречу по вопросам пленных и пропавших без вести, сообщил сегодня в Национальном собрании (парламенте) РА глава СНБ Армении Армен Абазян.

Обсуждения планируется организовать в формате соответствующих комиссий, отметил глава СНБ Армении, передает Sputnik Армения.

Сейчас Абазян, помимо поста главы СНБ, также возглавляет межведомственную комиссию по вопросам пленных, удерживаемых лиц и пропавших без вести, напоминает издание.

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