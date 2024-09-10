Армения узаконила делимитацию границы с Азербайджаном

Парламент Армении сегодня одобрил регламент госкомиссий по делимитации границы с Азербайджаном. Обе оппозиционные фракции отказались как от обсуждения, так и от голосования по проекту.

Национальное собрание Армении сегодня утром большинством голосов приняло проект регламента армянской и азербайджанской государственных комиссий по делимитации границы.

На голосование был вынесен законопроект о ратификации Положения о совместной деятельности комиссий по делимитации армяно-азербайджанской границы. "За" его одобрение высказались 67 депутатов. Против не голосовал никто. воздержавшихся также не было.

Стоит отменить, что в голосовании участвовала только правящая фракция. Обе оппозиционные фракции – как "Армения", так и "Честь имею" – накануне отказались от обсуждения проекта, покинув зал заседаний, а сегодня проигнорировали голосование.

Руководитель постоянной комиссии НС Армении по внешним связям Саркис Ханданян заявил, что таким образом оппозиция пытается избегнуть ответственности, хотя могла бы принять участие в голосовании, высказавшись против.