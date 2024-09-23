Симонян с трибуны парламента Армении: Карабах – это Азербайджан

Спикер Нацсобрания Армении Ален Симонян в ходе полемики с оппозиционером на заседании парламента заявил, что Карабахский регион Азербайджана – международно признанная территория АР.

Карабахский регион входит в состав Азербайджана, заявил председатель парламента Армении Ален Симонян в ходе заседания законодательного органа. Ранее, в одном из интервью, политик упомянул четыре резолюции Совбеза ООН. Напомним, эти документы подтверждают статус Карабаха как международно признанной территории Азербайджана.

По поводу этого высказывания и возник сегодня спор между Симоняном и дашнаком Гегамом Манукяном. Председатель парламента с трибуны обратил внимание оппонента на то, что, согласно международному праву, Карабахский регион всегда входил в состав Азербайджана, и никто, даже сама Армения, не поддержал документально сепаратистских стремлений.

Симонян также указал на закон об административно-территориальном делении Армении, который был принят еще до прихода к власти Никола Пашиняна.

"Речь идет о праве, и ничего нового в моих высказываниях нет"

– Ален Симонян

Председатель законодательного органа также сказал, что готов продолжить дискуссию по резолюциям Совбеза ООН, однако при этом призвал Манукяна перестать цепляться за каждую мелочь, чтобы что-то доказать.

"Но факт остается фактом: территория, о которой мы говорим, была и есть международно признанной территорией Азербайджана"

– Ален Симонян

Напомним, правительство Пашиняна неоднократно выражало готовность признать территориальную целостность Азербайджана площадью 86,6 тыс кв км, куда входит и Карабахский регион Азербайджана.

Смирилась ли Армения?

Доктор экономических наук, профессор, руководитель магистерской программы "Дипломатия" СПбГУ, член Международного дискуссионного клуба "Валдай" Станислав Ткаченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что власти Армении сейчас попросту признают реалии, в которых благодаря принципиальному военному превосходству Азербайджана нет ни малейших шансов организовать реванш Карабахской войны.

"Я думаю, что смирение с принадлежностью Карабаха Азербайджана произошло не просто так и тем более не добровольно, а как один из результатов поражения Армении в Карабахской войне. После этого в течение четырех лет всем основным политическим игрокам в республике пришлось привыкать, что рассматривать Карабах как нечто отличное от Азербайджана уже не получится. По заявлениям армянского руководства мы видим, что произошла окончательная фиксация того, что Карабах – это Азербайджан", - прежде всего сказал он.

Также эксперт оценил реваншистские настроения в республике как крайне низкие. "Они сейчас, наверное, минимальные за всю историю Армении. Отчасти дело в том, что у власти находится элита, которая никогда не опиралась на реваншизм, и особенно не использовала его. Отчасти дело в другом: Армения находится и всегда находилась в таком геополитическом положении, что говорить о реваншизме ей позволяла лишь надежда на поддержку той или иной великой державы. Сейчас этого нет", - подчеркнул Станислав Ткаченко.

"Российская Федерация, в принципе, никогда не поддерживала желание Армении удержать Карабах. Однако Россия была готова в течение десятилетий поддерживать статус-кво, в соответствии с которым Карабах находился под контролем Армении, пока продолжались мирные переговоры (мы всегда настаивали на том, что семь районов вокруг Карабаха нужно обязательно вернуть). Других желающих поддерживать надежды Армении в этом реваншизме не было, поэтому Ереван признает геополитическую реальность: Карабах – это Азербайджан", - заключил член Валдайского клуба.